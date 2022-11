Handwerk trifft Nachwuchs in der Uta-Grundschule

Stolz auf selbstgebaute Vogelhäuschen: Alexandra Möhring (v.l.) und Ronny Nauhardt von der Exclusive Standard GmbH Poppel freuen sich mit zwei Teilnehmerinnen der Ferienspiele in der Uta-Grundschule Naumburg.

Naumburg - Der Vorschlag kam von Hortnerin Lisa-Maria Nauhardt selbst: Wie sie es denn fänden, so fragte die Mitarbeiterin der Naumburger Uta-Grundschule die von ihr betreuten Kinder, wenn man während der Herbstferien an einem Tag mal ein wenig mit Holz werkeln würde. Als sie dann noch kundtat, dass mit ihrem Vater Ronny, der in Poppel die Exklusive Standard GmbH betreibt, ein waschechter Handwerker und Fachmann zur Unterstützung hinzukäme, willigten die Hortkinder ein, „das mit dem Tischler mal auszuprobieren“.