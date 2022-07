Haft für mindestens fünf Jahre? Dealer aus Naumburg wird angeklagt

Halle/Naumburg - Mit reichlich Drogen - teils bewaffnet - soll ein 23-Jähriger in Naumburg gehandelt haben. Ab dem heutigen Donnerstag muss er sich in Halle vor einer Strafkammer des Landgerichts in einem mehrtägigen Prozess verantworten. Die Sitzungstage sind bis Ende August terminiert. Der Mann soll im April 2020 einem gesondert Verfolgten 200 Gramm Marihuana zum Preis von 1.300 Euro verkauft und die Drogen an dessen Wohnanschrift in Naumburg geliefert haben. Dies ist Tatvorwurf Nummer eins. Tat Nummer zwei liegt noch nicht so lange zurück. Im Februar dieses Jahres soll der Angeklagte in seiner Wohnung in Naumburg insgesamt 126,6 Gramm Levomethamphetamin und 83,6 Gramm Marihuana zum Zweck des späteren gewinnbringenden Weiterverkaufs gelagert haben, heißt es in der Mitteilung des Landgerichts.

Zur Absicherung der Drogengeschäfte soll er auf dem Wohnzimmertisch ein Messer mit einer acht Zentimeter langen Klinge aufbewahrt haben. In der über ihm liegenden Wohnung, zu der der Angeklagte ungehinderten Zugang gehabt habe, sollen zudem Bargeld aus vorangegangenen Drogengeschäften in Höhe von 10.400 Euro sowie 46,4 Gramm Streckmittel von der Polizei sichergestellt worden sein. Während der Angeklagte die jüngere Tat bestritt, hat er sich zum ersten Tatvorwurf nicht eingelassen. Im Fall einer Verurteilung drohen ihm mindestens fünf Jahre Haft. (jak)