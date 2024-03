Obwohl sie Tür an Tür wohnen, haben Waldefried Reiß und Horst Scholz fünf Jahrzehnte lang in zwei verschiedenen Naumburger Chören gesungen. Doch damit hat es jetzt ein Ende.

Chor und Gesang in und um Naumburg

Naumburg-Grochlitz - Da kennen sie sich nun schon seit den 1970er-Jahren über den Volleyball, wohnen seit Anfang der 1990er-Jahre sogar Tür an Tür in Naumburgs Schreberstraße – und haben dennoch immer in zwei verschiedenen Chören gesungen: Horst Scholz im Claudius-Männerchor, Waldefried Reiß im Männerchor Grochlitz.