Grundschulstandorte sichern

Klosterhäseler - In zwei Beschlüssen ging es während der jüngsten Sitzung des Verbandsgemeinderates An der Finne in Klosterhäseler um den Nachwuchs. Zum einen war die Schulentwicklungsplanung Thema, zum anderen die Ausstattung der beiden Horte in Eckartsberga und in Saubach.