Naumburg - Der doppelte Triumph in der Mitteldeutschen Oberliga ist seit Donnerstagabend für den HC Burgenland möglicher denn je. Durch den 21:16-Sieg am Donnerstagabend in Chemnitz fehlen den Frauen des Clubs nur noch zwei Siege zum Titelgewinn, während die HCB-Männer auf der sicheren Seite sind, wenn sie fünf ihrer sieben ausstehenden Partien für sich entscheiden. Möglicherweise reichen auch vier Siege. Zum Beispiel, wenn das Verfolgerduell Köthen - Plauen-Oberlosa am Samstag mit einem Unentschieden endet. Zwei bis drei Ausrutscher können sich die Burgenländer also noch erlauben auf dem Weg direkt zurück in die 3. Liga.

Probleme schon im Hinspiel

„Zunächst aber heißt es, nach den beiden Unentschieden zuletzt nun mit Heimsiegen gegen Jena und Zwickau wieder Selbstvertrauen zu tanken“, sagt Steffen Baumgart, Sportlicher Leiter des HCB. Die schwierigere der beiden Aufgaben wird zweifellos die heutige gegen die Thüringer. Diese liegen zwar auf dem vorletzten Tabellenplatz, aber schon im Hinspiel, als die Ausgangslage ähnlich gewesen war, hatten sich die Schützlinge von Trainer Svajunas Kairis gegen dessen Ex-Team extrem schwergetan. Die Jenaer lagen in eigener Halle lange in Führung, phasenweise mit fünf Toren, und erst in den letzten vier Minuten konnte der Favorit das Blatt wenden und mit 31:28 gewinnen.

„Die Jenaer geben sich nie auf und wollen uns natürlich besonders ärgern. Jeder gibt gegen den Tabellenführer zehn Prozent mehr als sonst. Das wird wieder eine ganz harte Nuss, die wir da knacken müssen“, weiß Svajunas Kairis. Noch komplizierter wird die Aufgabe des Litauers und seiner Schützlinge durch aktuelle Verletzungssorgen. Rechtsaußen Richard Vogel hat sich in der vergangenen Woche im Training ohne gegnerische Einwirkung das vordere Kreuzband im rechten Knie gerissen - er wird wohl mindestens acht Monate und damit auch den Großteil der kommenden Saison ausfallen. „Er ist normal abgesprungen, hat geworfen und ist dann aber unglücklich gelandet. Das ist ganz bitter für den Jungen, der sich bei uns prächtig entwickelt hat. Es tut mir unendlich leid für ihn“, sagt Kairis mit Blick auf die schwere Verletzung des Thüringers, der im vergangenen Sommer aus Ronneburg zum HCB gekommen war.

Die Burgenländer haben inzwischen bereits reagiert und mit Richard Vagner einen kurzfristigen Ersatz verpflichten können. Der Ungar hatte in der vergangenen Saison unter Svajunas Kairis noch in Jena gespielt und war drittbester Torschütze der Hauptrunde gewesen (99 Treffer in 13 Spielen). In den Play-offs kamen dann noch mal 29 Tore in sieben Partien hinzu. Ausfallen wird gegen seinen Ex-Verein Rückraumakteur Marcel Popa, der sich einen Muskelfaserriss im Brustbereich zugezogen hat. Schon das Hinspiel in Jena hatte Popa - damals wegen einer schweren Erkältung - verpasst. Sehr fraglich ist indes der Einsatz von Kevin Szep-Kis, der ebenfalls angeschlagen ist und nicht trainieren konnte. Mit ihm würde Coach Kairis eine weitere Rückraum-Option verloren gehen. „Mal sehen, was wir da zaubern“, gibt sich der HCB-Trainer geheimnisvoll. Zum Glück rücke Kreisläufer Mirco Fritzsche nach langer Verletzungspause immer näher ans Team heran.

„Versuchsballon“ Weißenfels

Die Partie der Burgenländer gegen den HBV Jena wird am Samstag um 20 Uhr im „Euroville“ in Naumburg angepfiffen. Um neue Zuschauerpotenziale zu erschließen, gehen die HCB-Verantwortlichen einen ungewöhnlichen Weg. „Das Heimspiel gegen Freiberg am 1. Mai werden wir ab 16 Uhr in der Weißenfelser Stadthalle austragen“, kündigt Clubpräsident Uwe Gering an. Das werde so etwas wie ein Versuchsballon sein, sagt Gering. „Um dort kostendeckend sein zu können, bräuchten wir 200 Zuschauer mehr als in Naumburg - also 500.“