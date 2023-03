Naumburg - Im „Zwergenland“ lässt sich Geschichte regelrecht einatmen, aber keinesfalls im besten Sinne. In der Naumburger Kindertagesstätte des DRK Kreisverbandes Naumburg/Nebra ist die Zeit stehengeblieben - ausschließlich rein baulich. Immerhin setzt das Erzieherinnen-Team um Kita-Leiterin Sandra Griebel in dem über 50 Jahre alten Mauerwerk eine moderne Kita-Pädagogik um. Überreif ist aber längst die Zeit für ein modernes „Zwergenland“-Domizil vor allem auch unter dem Sicherheitsaspekt, wie sich bei einer Begehung mit dem Brandschutzamt bereits 2018 herausstellte. „Damals hieß es - das war noch vor meiner Zeit -, dass die Kita ein schweres Defizit hat. Das Problem habe ich geerbt“, so Sebastian Berger, Vorstandsvorsitzender des Kreisverbandes. Unter seiner Leitung habe sich das DRK der Sache schnell angenommen. Das Problem dabei: „Es gab keine gute Datensubstanz. Wir mussten Grundrisse neu aufnehmen“, so Berger.

