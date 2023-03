Größeres Defizit am Ende des Jahres - Verbandsgemeinderat hat nach vielen Vorberatungen den 2023er-Etat beschlossen

Kommunale Finanzen An der Finne

Mit steigenden Energiepreisen verschlechtert sich auch die Haushaltslage in der Verbandsgemeinde (VG) An der Finne. Der VG-Rat hat nun den 2023er-Etat beschlossen.

Memleben - Es ist die Zahl der Zahlen, auf die der Rat der Verbandsgemeinde (VG) An der Finne schaut, sobald der Entwurf des VG-Etats vorliegt: der Satz, der von den Mitgliedsgemeinden zu berappenden VG-Umlage. Anfangs sah es so aus, als würde dieser von 47,54 Prozent (2022) nun auf 70 Prozent angehoben werden müssen. Nach all den vielen Vorberatungen sank er zwischenzeitlich auf 61,99 Prozent und wurde letztlich mit 55,75 Prozent festgelegt. Für die Gemeinden bedeute dies laut VG-Bürgermeisterin Monika Ludwig, dass dieses Jahr zwei Gemeinden finanziell „auskömmlich“ ausgestattet sind, vier über eine positive Finanzausstattung verfügen würden und nur eine Gemeinde mit einer negativen Finanzausstattung zurechtkommen müsse. Die noch nicht beschlossene Kreisumlage liege indes aktuell bei 39,5 Prozent.