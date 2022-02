Großer Zulauf bei Typisierungsaktion in Nebra für erkrankte Pauline

Nebra - Überwältigt vom großen Zuspruch, der 17-jährigen Pauline aus Wangen im Rahmen einer Typisierungs- und Spendenaktion zu helfen, dass ein Stammzellspender für die Erkrankung des Mädchens gefunden wird, zeigten sich am Sonnabend ihr Vater Michael Richter, der Ortswehrleiter der Freiwilligen Feuerwehr Nebra, Matthias Reinhardt, und Matthias Schröter von der in Dessau-Roßlau ansässigen gemeinnützigen Gesellschaft Deutsche Stammzellspenderdatei (DSD). „Ich bin sehr dankbar, dass sich heute hier so viele Menschen in diese Aktion einbringen“, sagte sichtlich gerührt Michael Richter, der allen Mitwirkenden der Benefizaktion am Sonnabend in und am Feuerwehrhaus Nebra und den zahlreich Gekommenen mit diesen Worten die Dankbarkeit seiner Familie zeigte.

Weil seine erkrankte Tochter Pauline nicht selbst anwesend sein konnte, wurde über Lautsprecher eine von ihr aufgenommene Grußbotschaft abgespielt, in der Pauline Freude und Dank an alle aussprach, die ihr Mut machen und sie unterstützen. Natürlich wurde auch verdeutlicht, dass die Typisierungsaktion in Nebra ein großer Beitrag ist, um sehr vielen anderen Menschen zu helfen, die darauf hoffen, dass im Rahmen solcher Aktionen ein genetischer Zwilling gefunden und die Chance auf ein wieder normales Leben ermöglicht wird.

Ortswehrleiter Reinhardt meinte, dass ihn der enorme Zuspruch ebenfalls überrascht hat und mit Freude und Zuversicht für Pauline erfüllt. Die Freiwillige Feuerwehr Nebra hatte für die „Wir wollen helfen“-Aktion ihr Feuerwehrhaus zur Verfügung gestellt und 22 auf einer Liste erfasste Sponsoren und Unterstützer, darunter Geschäftsleute und Unternehmen, Feuerwehren und Vereine sowie Privatleute gewonnen. Einige waren mit ihren Verkaufsständen dabei, wobei ein Teil des Erlöses der Typisierung zur Verfügung gestellt wird. Die Einnahmen aus Getränke-, Kuchen-, Bratwurstverkauf und einer Tombola gehen komplett an die DSD.

Nach knapp zwei Stunden der Typisierung hatten Ilka Paeslack und Matthias Schröter von DSD schon knapp 50 Proben erfasst, deren spätere Auswertung zeigen wird, ob ein passender Spender für Pauline darunter ist. Die beiden freuten sich, dass sich so viele dem Test unterzogen. „Diese Aktion hier in Nebra trägt in jedem Fall dazu bei, dass unsere Datei größer wird und die Chancen für Erkrankte auf Heilung steigen.“

Paulines Vater Michael Richter, Matthias Schröter von DSD und Wehrleiter Matthias Reinhardt (v. l.) danken für den Zuspruch. (Foto: Gisela Jäger)

Teilweise nahmen Testwillige eine Wartezeit in Kauf. Kathleen Christiani bestätigte, dass sie und alle anderen ehrenamtlichen Helfer gut zu tun hatten, den organisatorischen Ablauf reibungslos zu koordinieren. An einem Typisierungsplatz saß indessen Thomas Kasper aus Halle. Eher zufällig wurde der Hallenser zum Helfer. Er erzählte, dass er mit Freunden am Sonnabend auf einer Rundwandertour zwischen Reinsdorf, Nebra und Memleben unterwegs war und im Anschluss auf das Getränke- und Speiseangebot an der Feuerwehr traf. „Ich wollte eben auch ein Bier trinken, und nun freue ich mich, dass ich mich an dieser Aktion beteilige“, sagte der sportliche junge Mann, um noch zu unterstreichen: „Wenn ich auf diese Weise Menschen helfen kann, tue ich es doch gern.“

Am Tombola-Stand hatte Mandy Kaufmann aus Wangen einen Gutschein gewonnen. „Mir geht es in erster Linie um unsere Pauline“, sagt sie. Ihr Mann Jens ist Mitglied in der Ortsfeuerwehr Wangen, wo Pauline in der Jugendfeuerwehr wirkt. „Es ist uns eine besondere Herzenssache, dem Mädchen zu helfen“, so das Paar, das selbst zwei Kinder hat.

Die Erlöse des Kuchenverkaufs kommen der Typisierungsaktion zugute. (Foto: Gisela Jäger)

Vater Michael Richter erzählt, dass Pauline nicht nur in der Feuerwehr mitmacht. Auch im Nebraer Carnevalsverein (NCV) ist sie seit Kindertagen dabei, ist in der Tanzgruppe aktiv und trat regelmäßig in lustigen Sketschen mit schlagfertigen Wortbeiträgen auf. Diese Lebensfreude, so der große Wunsch nicht nur der Familie, sollte Pauline wiederbekommen, wenn eine passende Knochenmarkspende die Chance auf Heilung verspricht. Derzeit wird sie jeden zweiten Tag nach Halle gefahren, um durch spezielle Blutkonserven die fehlenden lebensnotwendigen Bestandteile zu bekommen.

Weitere Aktionen: Montag, , 7. Februar, 13 bis 15 Uhr im Basedow-Klinikum in Querfurt, Vor dem Nebraer Tor 11; Donnerstag, 10. Februar, 13 bis 15 Uhr im Klinikum in Merseburg, Weiße Mauer 52, Sonnabend, 12. Februar, 10 bis 15 Uhr im Real-Markt in Querfurt, Vor dem Nebraer Tor 5; Mittwoch, 16. Februar, 14 bis 18 Uhr Verwaltung der Verbandsgemeinde Unstruttal, Markt 1, Freyburg; Montag, 28. Februar, 11 bis 15 Uhr im Burgenland-Gymnasium in Laucha, Eckartsbergaer Straße 19. Alle Aktionen werden von der Deutschen Stammzellspenderdatei begleitet.