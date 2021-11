Großer Jubel im Gold-Dorf

Rehehausen - Er besingt ferne Gefilde und Sehnsuchtsorte. Von New York und Hawaii ist die Rede. Doch Cliff Rößler steht mit seiner Vinothek Band auf einer kleinen Bühne in seinem Heimatdorf Rehehausen. Der Klassiker und Ohrwurm von Udo Jürgens über Fernweh und Heimatgefühle tönt durch das Festzelt, unter dem Dach hängen Schallplatten. Am Ende des Abends wird dem Vorsitzenden des Heimatvereins Big Apple und die Südsee wohl schnuppe sein.

Denn der 150-Seelen-Ort in der Gemeinde Lanitz-Hassel-Tal - zugleich Gastgeber der Abschlussveranstaltung - holt sich neben Spora (Gemeinde Elsteraue) das begehrte Gold im Kreiswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“. 22 Orte hatten sich beteiligt. „Das ist spitze in Sachsen-Anhalt“, würdigt denn auch Bernt Farcke, Abteilungsleiter im Ministerium für Wirtschaft, Tourismus, Landwirtschaft und Forsten, die hohe Anzahl an Bewerbern im Burgenlandkreis.

Beratung in Schellsitz

Zweimal Gold, 13 Mal Silber und sieben Mal Bronze kann die Jury vergeben, die im Vorfeld in den vergangenen Wochen während mehrstündiger Rundgänge jedes Dorf in Augenschein genommen hatte. „Es war am Ende eine schwere Entscheidung“, betont Wirtschaftsamtsleiter Thomas Böhme im Beisein von Vereinsvertretern und Bürgermeistern der jeweiligen Orte, die laut Landrat Götz Ulrich mitunter weite Wege auf sich genommen haben, um nach Rehehausen zu kommen. „Alle Dörfer haben eine Zukunft. Denn junges Leben ist eingekehrt. Junge Menschen bringen sich zunehmend ein in Vereinen und in Räten. Es hat kein Jammern und kein Klagen gegeben, obwohl es mitunter an Geld fehlt. Probleme werden gemeinsam gelöst“, so Böhm. Die Jury hatte im Anschluss ihres Rundgangs im Naumburger Ortsteil Schellsitz über die Verteilung der Auszeichnungen beraten.

Landrat Götz Ulrich (r.) überreicht an Cliff Rößler, den Vorsitzenden des Heimatvereins Rehehausen, und Bürgermeisterin Manuela Hartung die Gold-Urkunde. (Foto: Torsten Biel)

Ulrich würdigt in seiner Begrüßung die Vorzüge des ländlichen Raums, vor allem den menschlichen Zusammenhalt. „Man kennt sich, man hilft sich, man feiert, man trauert auch manchmal zusammen“, so der Landrat. Jeder der teilnehmenden Orte erhält 700 Euro zur freien Verwendung. Überreicht werden während der Verleihung der Urkunden zudem ein Präsentbeutel des Leader-Programms sowie ein Nistkasten, angefertigt von Gerd Hauser, dem Vorsitzenden des Dehlitzer Angelvereins. Die Übergabe der Preise in drei Runden gestaltet sich zu einer kleinen Vorstellungsrunde, in der jedes Dorf Besonderheiten, Traditionen und weitere Pläne vorstellen kann.

Ziel ist die Hauptstadt

Rehehausen erweist sich als rühriger Gastgeber. Der Heimatverein sorgt für das leibliche Wohl - es gibt Kuchen und Eis, später Deftiges vom Grill. Es herrscht Feststimmung. Am Tag danach heißt es in Rehenhausen Aufräumen, Weiterjubeln - und Pläne schmieden. Denn der Besuch der Landesjury steht an. „Wir haben schon ziemlich viel gezeigt. Nun gilt es, das zu perfektionieren. Die Arbeit geht erst richtig los“, sagt Rößler am darauffolgenden Tag und nennt die Gemeinschaft im Ort und das Engagement der jüngeren Generation als Grund für den Erfolg im Wettbewerb. Die Jury hatte schon bei ihrem Besuch im Ort ins Auge gefasst, hier den Abschluss auszurichten. Denn ihr Blick fiel auf das Festzelt, in dem in den vergangenen Wochen das Dorf feierte und bald ein Adventskonzert stattfinden wird. Rößler formuliert ein klares Ziel: „2024 steht im Dorf die 950-Jahr-Feier an, dann wollen wir zum Bundeswettbewerb und in Berlin Gold holen.“ Im vergangenen Jahr erhielt Schleberoda Silber auf Bundesebene.

Tolle Gastgeber: Der Heimatverein Rehehausen hatte sich um das leibliche Wohl und die Bewirtung der Gäste gekümmert. (Foto: Torsten Biel)

Auch in Spora kennt die Freude um den ersten Platz und den Sprung auf Landesebene keine Grenzen. „Das ist verrückt, ich war erst mal sprachlos und glücklich zugleich“, sagt Ortsbürgermeisterin Katharina Oswald (parteilos), die erst ein Jahr ihr Amt bekleidet. 2022 soll es laut Thomas Böhm eine Ideenschmiede geben. „Wir wollen nicht auf den nächsten Kreiswettbewerb warten und vielmehr die Dynamik nutzen“, so der Amtsleiter.