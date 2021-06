Großer Andrang bei Re-Start

Possenhain/Naumburg - 14 Mann beim Training an einem Dienstagabend - „das ist für eine Kreisklasse-Mannschaft und speziell für uns eine ziemlich gute Beteiligung“, sagt Robert Helbing. Der 31-Jährige spielt seit 2010 für den SV Germania Schönburg/Possenhain, und den Re-Start seines Teams nach den jüngsten Corona-Lockerungen (siehe auch „Das gilt jetzt für den Sport“) gestaltete er im ersten richtigen Training auf dem gepflegten Fußballplatz in Possenhain seit sieben Monaten aktiv mit. „Sonst sind wir eher nur zehn Leute oder weniger bei den Einheiten“, berichtet Helbing. „Aber alle waren natürlich happy, dass es jetzt endlich wieder losgeht.“

Germania-Trainer Uwe Winkler hat alles im Griff. (Foto: Torsten Biel)

Und so konnte Trainer Uwe Winkler am Dienstag mit beinahe kompletter Kaderstärke wieder loslegen. Mannschaftskapitän Robert Hammerstein nutzte seine beruflichen Fähigkeiten - er arbeitet als Physiotherapeut in Merseburg - und leitete die Erwärmung. Dann ging es schon bald ans Spielgerät, wobei zunächst mit einem leichten Medizinball geübt wurde. „Ich sage lieber nicht, was mir wo alles wehtut“, so Robert Helbing, der bei der Lebenshilfe als Heilerziehungspfleger im Familienunterstützenden Dienst einer Tagesgruppe in Bad Kösen tätig ist, gestern - am Tag nach der kraftraubenden Trainingseinheit.

Meldungen für neue Saison

Vorerst wollen die Germania-Kicker die neue Normalität nutzen, um - wie früher gewohnt - zweimal die Woche zu trainieren. Es werde eine gewisse Zeit dauern, bis man das Leistungsniveau, das man zu Beginn der Zwangspause gehabt hatte, erreicht. „Testspiele haben wir noch nicht geplant. Es gab zwar schon die eine oder andere Anfrage von interessierten Vereinen, aber solange nicht geklärt ist, unter welchen Bedingungen und ob und ab wann solche Spiele überhaupt stattfinden dürfen, werden wir noch abwarten“, so Helbing. Auch auf entsprechende Vorgaben des Kreisfachverbandes, wann die kommende Saison 2021/22 starten soll, sei man ja angewiesen.

Mannschaftskapitän Robert Hammerstein (2.v.l.) übernimmt auf dem Sportplatz in Possenhain die Erwärmung - als Physiotherapeut ist er dafür prädestiniert. (Foto: Torsten Biel)

Der KFV Fußball Burgenland hatte seine Mitglieder in der vergangenen Woche zumindest darüber informiert, dass der Vereinsmeldebogen für das bevorstehende Spieljahr freigeschaltet wurde, „obwohl nach wie vor nicht vorhersehbar ist, wann der Fußballsport im Amateurbereich wieder ausgeübt werden kann“. Die Meldung der Mannschaften für den Senioren- und Nachwuchsbereich müsse bis zum 15. Juli über das DFBnet erfolgen, so der KFV.

Laut Beschluss des hiesigen Kreisfachverbandes vom 28. März sei zudem ein freiwilliger Rückzug in eine niedrigere Spielklasse auf Antrag möglich. Auch dieser müsse bis zum 15. Juli eingereicht werden - formlos über das DFBnet-Postfach an Mathias Leschek (Nachwuchsbereich) und Tobias Czäczine (Senioren). Der KFV hatte am 28. März zudem beschlossen, die Saison 2020/21 auf Kreisebene ohne Auf- und Absteiger abzubrechen. Die Ligenzugehörigkeit bleibt zum folgenden Spieljahr 2021/22 erhalten. Ein freiwilliger Rückzug in eine niedrigere Klasse sowie die Bildung neuer Spielgemeinschaften sind auf Grundlage der gültigen Ordnungen möglich (Tageblatt/MZ berichtete).

Die Kicker des SV Germania 99 Schönburg/Possenhain hatten in der abgebrochenen Saison in der Kreisklasse, Staffel 1, fünf Partien austragen können und aus diesen sechs Punkte geholt.

Das gilt jetzt für den Sport

Seit Mittwoch gelten neue Bedingungen für den Sport, die das Kabinett der Landesregierung von Sachsen-Anhalt am Dienstag beschlossen hat. Auf die Änderungen zur vorher gültigen Verordnung ist der Kreissportbund (KSB) Burgenland in einer Mail an seine Mitgliedsvereine eingegangen. Ein Überblick über die wichtigsten Neuerungen:

Die Testpflicht für den Übungsleiter für den Trainingsbetrieb des organisierten Sports im Freien in Gruppen bis höchstens 25 Personen ist aufgehoben worden. Das gilt für Landkreise und kreisfreie Städte, in denen die Sieben-Tage-Inzidenz einen Wert von 35 an fünf aufeinanderfolgenden Tagen unterschreitet; dies ist im Burgenlandkreis seit dem vergangenen Montag der Fall.

Geöffnet werden dürfen nicht nur Literaturhäuser, Theater (einschließlich Musiktheater), Filmtheater (Kinos), Konzerthäuser und Veranstaltungsorte für den Publikumsverkehr. Gleiches gilt für die Durchführung von professionell organisierten Sportveranstaltungen. Zugelassen werden in geschlossenen Räumen höchstens 250 Besucher und im Freien höchstens 500.

Ärztlich verordneter Rehabilitationssport darf in geschlossenen Räumen ohne Vorgabe der Gruppengröße durchgeführt werden, wenn durchgängig ein Abstand von mindestens 1,5 Metern zu anderen Personen eingehalten wird. Kurse in Fitness- und Sportstudios, in Tanz- und Ballettschulen sowie Yoga- und andere Präventionskurse sind erlaubt, wenn durchgängig ein Abstand von mindestens 1,5 Metern zu anderen Personen eingehalten wird. Beim Paartanz in Tanzschulen oder Vereinen ist die zulässige Personenzahl auf eine Person je 20 angefangene Quadratmeter des Kursraumes begrenzt.

In geschlossenen Räumen ist der Trainingsbetrieb des organisierten Sports ohne Vorgabe der Gruppengröße gestattet, wobei die Anzahl der Personen auch hier auf eine Person je 20 angefangene Quadratmeter begrenzt ist. Im Freien ist der organisierte Sportbetrieb außerhalb des Trainingsbetriebs mit höchstens 30 Personen und kontaktfrei mit höchstens 200 Personen gestattet,