In der Johann-Gottlieb-Fichte-Straße in Naumburg ist in der Nacht zu Dienstag ein Hyundai entwendet worden. Der Schaden wird auf mehrere Zehntausend Euro geschätzt.

Ein Autodiebstahl in Naumburg beschäftigt aktuell die Polizei. Unbekannte Täter entwendeten in der Fichtestraße einen grauen SUV der Marke Hyundai.

Naumburg/cm - In der Nacht zu Dienst entwendeten bislang unbekannte Täter in Naumburg ein am Fahrbahnrand der Johann-Gottlieb-Fichte-Straße abgestelltes Auto. Der graue SUV der Marke Hyundai verfügte über ein sogenanntes „Keyless-Komfort“- System.

Da der Autobesitzer den alarmierten Polizeibeamten alle Fahrzeugschlüssel vorzeigen konnte, ist davon auszugehen, dass die Diebe das Schlüsselsignal kopierten beziehungsweise verlängerten und somit den Wagen öffnen und starten konnten, teilte ein Polizeisprecher am Dienstag mit.

Polizeibeamte suchten am Tatort nach Spuren und setzten das Fahrzeug umgehend in Fahndung. Der Schaden wird auf mehrere Zehntausend Euro geschätzt