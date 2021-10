Görschen: 30-jährige Fahrerin wird schwer verletzt

Görschen - Ein folgenschwerer Unfall ereignete sich am Sonnabendnachmittag auf der Bundesstraße 180 nahe Görschen. Zwei Pkw waren in Richtung Naumburg unterwegs. In einer langgezogenen Linkskurve wurde der Fahrer eines entgegenkommenden Autos aus der Kurve getragen, worauf sein Pkw seitlich mit einem der beiden Fahrzeuge kollidierte. Dieses drehte sich daraufhin und stieß gegen ein Verkehrsschild, teilte ein Polizeisprecher am Sonntag mit.

Der Fahrer des anderen in Richtung Naumburg fahrenden Wagens konnte einer Kollision ausweichen und kam mit seinem Wagen auf einem Feld zum Stehen. Die 30-jährige Fahrerin eines der Pkw wurde schwer verletzt und kam zur ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus. (cm)