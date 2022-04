Gold für Stehaufmännchen

Halle/Karsdorf - Der aus Karsdorf stammende Nachwuchs-Turner Travis Pichler hat „Stehaufmännchen“-Qualitäten bewiesen und erstmals eine Goldmedaille bei Deutschen Meisterschaften gewonnen. Bei den nationalen Titelkämpfen holte der 14-Jährige, der seit 2017 an der Sportschule nebst Leistungszentrum in Halle trainiert, in der AK 13/14 den Sieg am Barren - nachdem er an diesem Gerät nur ganz knapp ins Finale der Besten „gerutscht“ war.