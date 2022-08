Gleich zum Auftakt ein Derby-Kracher für den SC Naumburg

Domstädter empfangen in ihrem ersten Spiel der neuen Saison am Samstag den starken Aufsteiger 1. FC Zeitz. Kader ist breiter geworden.

Naumburg - Mit einer Woche Verspätung greifen am kommenden Samstag, 26. August, nun auch die Landesliga-Kicker des SC Naumburg ins Punktspielgeschehen der neuen Saison ein. Am Auftaktwochenende im 13er-Feld der Staffel Süd noch spielfrei, wird das Team von Trainer Matthias Krause und dessen Kompagnon Patrick Hausmann gleich vom Spitzenreiter gefordert. Und der heißt 1. FC Zeitz. Der Aufsteiger aus der Elsterstadt hatte zum Start den SV Rot-Weiß Weißenfels mit 6:2 aus dem Thälmannstadion geballert. Jetzt also das zweite Kreisderby für die Zeitzer, die sich mit einigen Akteuren aus höheren Ligen verstärkt haben (wir berichteten).

„Zeitz hat ein gutes Umfeld, einen guten Trainer und eine gute Mannschaft und gehört für mich zu den Mitfavoriten auf den Titel“, sagt Krause. Er selbst werde das Wort Aufstieg nach den negativen Erlebnissen der Vorsaison jedoch nicht mehr in den Mund nehmen. Da waren die Naumburger mit großen Ambitionen gestartet, dann aber schnell auf dem Boden der Tatsachen gelandet. Nach einer extrem schwachen Hinrunde, die sie nur knapp vor der Abstiegszone beendet hatten, konnten sie in der zweiten Saisonhälfte allerdings Wiedergutmachung betreiben. Die Auftaktpartie gegen Merseburg verloren sie zwar, doch in den restlichen zehn Saisonspielen blieben sie dann ungeschlagen.

Den Schwung, den diese Serie verlieh, will der SCN in die neue Serie mitnehmen und „oben mitspielen“, legt sich Coach Krause dieses Mal nicht ganz so sehr fest. Gut gefallen habe ihm in der Saisonvorbereitung die Trainingsbeteiligung. „Da waren im Schnitt immer 20 Mann unseres 25er-Kaders anwesend“, berichtet Matthias Krause. Diese mannschaftliche Geschlossenheit könne - neben der guten Kondition - einer der Pluspunkte in der bevorstehenden Saison im Kampf um eine vordere Platzierung werden.

„Alle wollen in die erste Elf. Dieser Konkurrenzkampf bringt uns sicher voran“, meint der SCN-Trainer, der das Gerüst seines Teams schon im Kopf hat. Im Tor sei Till Klippel, Neuzugang aus Freyburg, zunächst die Nummer eins - auch weil Marcel Derbek nach einer Verletzung noch Trainingsrückstand habe. Gesetzt als Innenverteidigung sind Hannes Niebling, dem Krause eine überragende Vorbereitung bescheinigt, und Bastian Hanisch. Davor haben Philipp Döring und Tom Schönemann - beide ebenfalls Gewinner der Vorbereitung - sowie Nejervan Solivani, Jasper Hoffmann und Laurens Zintsch, der bekanntlich vom ZFC Meuselwitz in seine Heimatstadt zurückgekehrt ist, sehr gute Chancen auf einen Stammplatz. Allerdings: Zum Auftakt gegen Zeitz werden Schönemann (Urlaub) und Hoffmann (verletzt) fehlen, während der Einsatz des angeschlagenen Zintsch zumindest fraglich ist.

Aufgebot des SCN für die Saison 2022/23

Tor: Till Klippel, Marcel Derbek

Abwehr: Mahmoud Ajo, Florian Eichstädt, Bastian Hanisch, Tim Kießhauer, Richard Majuntke, Hannes Niebling, Steve Villmann

Mittelfeld: Jonas Ballin, Moritz Denke, Philipp Döring, Jasper Hoffmann, Carl Hoffrichter, Jonas Keitel, Tom Schönemann, Nejervan Solivani, Daniel Söll, Carsten Pieper, Laurens Zintsch

Angriff: Moritz Böttcher, Moritz Mainka, Marcel Müller, Lucas Sedivy, Lukas Storch

Zugänge: Klippel (FC RSK Freyburg), Keitel (Blau-Weiß Bad Kösen), Zintsch (ZFC Meuselwitz) Storch (Concordia Schenkenberg)

Abgänge: Akid Khalil (CF Kurdistan Bochum), Max Derwel (vereinslos)

Funktionsteam: Matthias Krause (Trainer), Patrick Hausmann (Co-Trainer), Jörg Hanisch (Co-Trainer und Betreuer), Marion Tomisch (Physiotherapeutin), Marcel Lehner (Mannschaftsleiter)