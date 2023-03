Aktion von Landesforstbetrieb Gestresste Natur - Spaziergänger erschüttert über Holzeinschlag in Henne-Wald

Im Henne-Wald am Telegrafenweg in Naumburg findet seit Wochen ein Holzeinschlag statt, der Spaziergänger irritiert. Was den Landesforstbetrieb zu dieser Aktion bewogen hat.