Auch in diesem Jahr finden am Gründonnerstag lokalpolitische Prominenz und Nutzer der Naumburger Tafel bei Spinat mit Ei zum regen Austausch zusammen.

Naumburg - Es erinnerte fast ein wenig an ein Wimmelbild, was sich da am Gründonnerstag in der für derlei (Medien-)Andrang viel zu kleinen Tafelstube des Tafel Naumburg e.V. in der Wenzelsstraße 29 abspielte: Ein TV-Team drehte, wie sich an den voll besetzten Tischen rege Gespräche entspannen, während die Weinmajestäten Larissa Schreiber (Freyburg) und Annalena Oszenda (Gleina) die Teller mit dem Mittagessen servierten.