Geschichten vom Himmel

Kleinwangen - Nur wenige Wochen war sie nach ihrer offiziellen Eröffnung zu sehen, dann war die „Arche Nebra“ samt ihrer Sonderschau „Sternensucher. Von der Himmelsscheibe bis zur Rosetta-Mission“ für mehrere Monate geschlossen. Seit Mitte März ist das Besucherzentrum in Kleinwangen für Besucher wieder geöffnet.

Eine besondere Offerte, die in den vergangenen Wochen erarbeitet wurde, steht indes noch in den Startlöchern: ein pädagogisches Angebot für Schulgruppen und Familien. „Wir können es allerdings erst durchführen, wenn sich wieder zehn Menschen treffen können beziehungsweise den Schulgruppen wieder Ausflüge gestattet sind“, erklärt Annett Börner. Die Naumburgerin ist zuständig für den Bereich Bildung und Vermittlung. „Es war nicht so einfach, aus der Schau mit ihren anspruchsvollen Sachverhalten etwas herauszunehmen“, erzählt die „Arche“-Mitarbeiterin. „Wir haben uns schließlich entschieden, die Sternenbilder und ihre Geschichten dahinter zu nehmen.“

Ideengeber war der Nachbau eines Himmelsglobus nach Vorlagen des persischen Astronomen Abd ar-Rahman as-Sufi, der in der Sonderschau präsentiert wird. Entstanden ist für das pädagogische Aktionsangebot eine großformatige Karte, die in einem Veranstaltungsraum fortan den Blick auf den nördlichen Sternenhimmel bietet. Neben astronomischem Wissen und dem Einblick in eine faszinierende Naturwissenschaft soll auch der Hintergrund der Sternbilder und Tierkreiszeichen vermittelt werden. Ein Bastelangebot ist ebenfalls Bestandteil: Teilnehmer können ihr Tierkreiszeichen als Button oder als Kühlschrank-Magnet selbst gestalten.

Noch steht es sprichwörtlich in den Sternen, wann die Veranstaltung, die es zudem zu den Familiensonntagen geben soll, erstmals stattfinden kann - angesichts steigender Infektionszahlen und Pläne des Bundes. Im März begrüßte das Besucherzentrum rund 400 Gäste, im April mit Ostern und den Feiertagen waren es etwa 500. „In Gesprächen sagen uns Besucher, dass sie dankbar sind über die Möglichkeit, andere gehen eher auf den Mittelberg“, so Maik Evers, seit Februar zuständig für den Bereich Öffentlichkeitsarbeit. Gestrichen wurde ein Gastspiel des Theaters Naumburg, das am 10. April vorgesehen war. Das Stück „Spaceman“ mit Schauspieler Jörg Vogel soll am 3. Juli stattfinden. Die Ausstellung „Sternensucher“ ist bis zum 30. September zu sehen. (Constanze Matthes)

Für den Besuch der „Arche Nebra“ ist eine Anmeldung notwendig. Der Gast kann sich für eines der fünf 90-minütigen Zeitfenster entscheiden. Pro Spanne können sich 35 Gäste im Besucherzentrum aufhalten. Terminvergabe unter Telefon 034461/255214 von Montag bis Freitag, 9 bis 17 Uhr.