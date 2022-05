Geschichte(n) am roten Banner: 150 Jahre Tradition und Wandel eines Lauchaer Unternehmens

Laucha - Am Freitag wird bei der Pleitz GmbH in Laucha groß gefeiert: Der Spezialist für Heizung, Klima und Sanitär begeht sein 150-Jährige Jubiläum. Und auch wenn zu dem Anlass ein bald 250-seitiger Chronik-Band mit einigen Hundert Stück Auflage für Mitarbeiter und Kunden entstanden ist, will Tageblatt/MZ an dieser Stelle nicht bloß historische Fakten herunterbeten, sondern hat für eine „lebendige Geschichtsstunde“ den dienstältesten Pleitz-Mitarbeiter Heiko Paul und den im Vorjahr in die Firma eingetretenen Azubi Dustin Neumann mit den beiden Geschäftsführern Olaf Pleitz und Uwe Gering zum Gespräch über Tradition und Wandel zusammengebracht.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sparabo MZ+ MZ+ 6 Monate für nur 5,99 €. 6 Monate/ 5,99€ Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<