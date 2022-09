Gero Troike im Schlösschen: Huldigung für das Theater-Handwerk

Der Künstler Gero Troike vor einer Vitrine in der Naumburger Galerie, in der sich dem Besucher der Bezug des 77-Jährigen zu Naumburg in Bild und Text darstellt.

Naumburg - „Das betrifft mein ganzes Leben.“ Nachdenklich steht Gero Troike mitten in der Galerie im Schlösschen Naumburg und lässt seinen Blick über die Wände schweifen. An denen hat sich eine künstlerische Vielfalt versammelt, wie sie in einer Einzelausstellung höchst selten anzutreffen ist. Der Titel der Schau hält, was er andeutet: „Gero Troike Theater/Grafik/Malerei/ Modelle/Entwürfe/Texte“. Bis zum 20. November beherbergt das Schlösschen die von der Art her verschiedensten Troike-Arbeiten die seit seiner Jugend in den 1960er-Jahren bis heute entstanden sind. Der 77-Jährige, der die Bühnenbildnerei nicht studiert hat, sondern in der Arbeit an Theatern, voran das Berliner Maxim-Gorki-Theater, seine Schule fand, zählte viele Jahre zu den bedeutendsten Bühnen- und Kostümbildnern der DDR.