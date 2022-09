Genie und Freund: Band erzählt, wie Georg Christoph Biller wirklich war

Manfred J. Hofmann und seine Frau Helga blättern in der Korrespondenz, auf die sich das Buch über Georg Christoph Biller maßgeblich stützt.

Naumburg - Das Buch mit seinem Namen im Titel in seinen Händen zu halten, hat er nicht mehr erleben dürfen. Georg Christoph Biller starb am 27. Januar 66-jährig nach schwerer Krankheit in Leipzig. Die Musikwelt trauerte um einen Ausnahmekünstler. „Er zählt zu den bedeutendsten Thomaskantoren. Dass er auch komponiert hat, brachte ihn eine Sonderstellung ein. Er war ein Genie“, betont Manfred J. Hofmann.