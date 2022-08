Generationen in Harmonie: Alma, Nils & Friends begeistern in Rotkäppchen-Sektkellerei

Freyburg - Es ist ein herrlich lauer Abend. Frauen in Sommerkleidern und Männer in legeren Hemden streben auf Freyburgs Sektkellereistraße dem Ort des Geschehens zu. Im Lichthof von Rotkäppchen hat sich am Ausschank bereits eine Schlange gebildet. Manch einer schenkt sich selbst und anderen aus der Flasche ein. Gemeinsam trinkt sich die Fantasie aus tausend Perlen besser. In gewissen Abständen ist ein Gläserklirren zu vernehmen. Eine Frau wundert sich über die vielen Mikrofone auf der Bühne. Wer kommt denn da alles?