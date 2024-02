Stößener Gemeinderatsmitglied soll Bußgeld zahlen, weil er zu neun Sitzungen unentschuldigt gefehlt haben soll. Gegen den Bescheid legte der Mann Einspruch ein. So landete die Angelegenheit als Ordnungswidrigkeitsverfahren vor Gericht, wo er an verschiedenen Kommunalpolitikern und Verwaltungsmitarbeitern kein gutes Haar ließ.

Naumburg. - Es ist erst einmal ein nüchterner Fakt, aus dem sich aber eine sehr emotionale Streitigkeit entwickelte: Als ein von den Bürgern gewählter Vertreter hat jedes Gemeinderatsmitglied Rechten und Pflichten. Eine der Pflichten ist, an den Ratssitzungen teilzunehmen oder im Verhinderungsfall sich rechtzeitig zu entschuldigen. Eben dieser Pflicht soll ein Mitglied des Stößener Gemeinderats vergangenes Jahr des Öfteren nicht nachgekommen sein. Neun Sitzungen soll er geschwänzt haben. Für die anderen Gemeinderäte war dies Grund genug, ihn mit einem Bußgeld zur Ordnung zu rufen. So beauftragte das Gremium per Beschluss die Verbandsgemeinde (VG) Wethautal, ein solches Verfahren auf den Weg zu bringen. Was per Postweg hätte erledigt werden können, landete, weil das GR-Mitglied Einspruch gegen den Bußgeldbescheid erhoben hatte, vor Gericht.