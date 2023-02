Umlagen an Kreis und Verbandsgemeinde sind gestiegen. Was die Finnestadt trotz alledem auf den Investitionsplan gesetzt hat.

Bad Bibra - Es überrascht nicht: Die Stadt Bad Bibra steckt auch in diesem Jahr weiter in der Haushaltskonsolidierung. In der Vergangenheit ist es dem Gemeinderat gelungen, den Schuldenberg kontinuierlich abzubauen. Lastete 2009, als Frederik Sandner das Ehrenamt des Bürgermeisters übernommen hatte, noch ein Schuldenberg aus Investitionskrediten von rund 2,6 Millionen Euro auf der Stadt, war dieser Ende 2022 auf 726.000 Euro geschrumpft. Allerdings setzt sich dieser Trend dieses Jahr nicht fort. „Zum Ende des Jahres wächst der Schuldenberg auf rund 1,7 Millionen Euro an, was mit der Sanierung des Schwimmbades zusammenhängt“, erklärt der Bürgermeister.