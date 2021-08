Gelungener Saisonauftakt

Fußball: Am Ende nur noch neun Reinsdorfer wehren sich beim SCN III tapfer. RSK-Reserve ballert sich an die Kreisliga-Spitze.

Naumburg - Auf den beiden unteren Spielebenen des Burgenlandkreises im Männerbereich gab es am Wochenende folgende Resultate.

KREISLIGA: FC RSK Freyburg II - ESV Herrengosserstedt II 8:1 (3:0). Die RSK-Reserve gestaltete den Vergleich mit den Herrengosserstedtern auf dem Kunstrasenplatz noch etwas klarer als ihr Landesklasse-Team, das 8:2 gewann (Tageblatt/MZ berichtete). Stefan Förster mit einem direkt verwandelten Freistoß aus 20 Metern (4.), Philipp Kolata nach Vorarbeit von Christian Lehwald (21.) und dann Lehwald selbst nach Zuspiel von Kolata (43.) sorgten für die klare Pausenführung der Jahnstädter. Tim Ebbers und Julius Gaudig vergaben weitere gute Chancen der Gastgeber in der ersten Halbzeit. Nachdem Christian Werner mit einem abgefälschten Schuss (47.) das 4:0 erzielt hatte, gelang Ricky Grieser (52.) der ESV-Ehrentreffer. Doch die Platzherren blieben weiter in Torlaune. Robert Jesswein (59.) nach einem Eckball von Christian Werner, Philipp Wenzel (67.) nach Zuspiel von Alexander Giese, Frank Geithe (85.) nach Vorarbeit von Jesswein und erneut Wenzel (89.) bauten den Vorsprung weiter aus. Der Sieg der Freyburger hätte noch höher ausfallen können, doch Gästekeeper Matthias Kullmann zeigte einige gute Paraden. Mit diesem Kantersieg und dank des besseren Torverhältnisses setzten sich die Freyburger vor den punktgleichen und ebenfalls siegreichen Baumersrodaern sowie Bad Bibraern und Saubachern an die Tabellenspitze.

Balgstädt/Laucha II - Baumersrodaer SV 1:3 (0:0). Die Gäste machten sofort Druck und hatten auch die erste Großchance durch Florian Frenzel (8.), aber Alexander Paloch konnte den Ball im letzten Moment noch von der eigenen Torlinie schlagen. Dann machte Keeper Kevin Hahnemann mit einer Glanztat eine weitere gute Einschussmöglichkeit für den Baumersrodaer Robin Engel (31.) zunichte. Der BSV fand gut in die zweite Halbzeit: Vier Minuten nach Wiederbeginn verwertete Frenzel eine Vorlage von Felix Neumann zum 0:1, und wenig später machte Tobias Tenscher (51.) den Doppelschlag zum 0:2 perfekt. Die gastgebende Unstrut-Kombination gab sich aber noch nicht geschlagen. Christian Schulze (64.) hatte den Anschlusstreffer auf dem Fuß, doch Martin Beyer rettete in höchster Not. Auf der Gegenseite verwandelte Frenzel (67.) einen Elfmeter zum vorentscheidenden 0:3. Drei Minuten später sah Dominik Mohs vom Gastgeber wegen unsportlichen Verhaltens die Rote Karte, aber auch die Baumersrodaer beendeten die Partie nicht vollzählig, weil Franz Wienke wegen eines groben Foulspiel (87.) ebenfalls des Feldes verwiesen wurde. Nach einem Musterpass des 39-jährigen Routiniers Andreas Bombach gelang Hannes Hoffmann (88.) mit einem Distanzschuss noch eine Resultatsverbesserung aus Sicht der Platzherren. In der Nachspielzeit hatte Frenzel die Chance, den alten Abstand wieder herzustellen, aber er scheiterte am glänzend aufgelegten Hahnemann.

Bad Bibra/Saubach - Gleinaer SV 2:1 (1:0). In einem von Anfang an lebhaften Spiel mit allerdings auch einigen Nickligkeiten verfehlte nach einem Freistoß von Andreas Götze der Kopfball von Benjamin Hönig (1.) nur ganz knapp den Gleinaer Kasten. Auf der Gegenseite konnte Duc Viet Lai (8.) nach Doppelpass mit Casimir Lehker frei vor Keeper Thomas Kuhn den Ball nicht im Tor der Fortuna/TV-Kombi unterbringen. Nun waren wieder die Gastgeber am Drücker: Nach einem weiteren Freistoß von Götze traf Martin Adelsberger (11.) nur die Querlatte, und Götze fand elf Minuten später bei einem Distanzschuss in GSV-Torwart Michel Schmidtsdorf seinen Meister. Dann war die Kombination Götze (Freistoß)/Adelsberger (Kopfball) doch erfolgreich, und mit einer Bogenlampe (35.) gelang den Einheimischen der Führungstreffer. Kurz nach Beginn der zweiten Halbzeit scheiterte der eingewechselte Gleinaer Max Illig an Kuhn, ehe Bill Schaepmann (64.) nach einer Freistoßvorlage von Sebastian Kibgis mit einem Kopfball gegen die Laufrichtung des Keepers das 2:0 erzielte. Vier Minuten später war wieder Thomas Kuhn geforderte, als er den Ball nach einem Schuss von Karl Werner an die Querlatte lenkte. Hans Erich Kathe, Adelsberger und Kibgis verpassten es in der Folgezeit, den Vorsprung der Bad Bibraer und Lauchaer auszubauen. Nachdem Illig ebenfalls am Gebälk gescheitert war (71.) und Gästespieler Sebastian Heinicke die Ampelkarte gesehen hatte (86.), markierte Horst Philipp in Unterzahl den Anschlusstreffer des GSV-Teams. Doch danach war Schluss.

KREISKLASSE: SC Naumburg III - Reinsdorfer SV 5:0 (2:0). Erneut untermauerte die SCN-Dritte mit einem klaren Sieg ihre Anwartschaft auf die Meisterschaft in der hiesigen Staffel 1. Nach Vorarbeit seines Sturmkollegen Vasily Solotarew brachte Tim Sommer (28.) den Spitzenreiter in Front. Roland Kämmerer baute den Vorsprung mit einem Tore-Doppelpack - zunächst nach einem Angriff über Solotarew und Sommer (32.), dann per Abstauber nach einem abgewehrten Schuss von Luis Weiland (50.) - auf 3:0 aus. Timmo Holz bereitete zwei Minuten später den bereits dritten Saisontreffer von Regisseur Almame Daffeh vor und erzielt dann nach Pass von Sommer (87.) den letzten Treffer der Domstädter selbst. Fairerweise muss man anmerken, dass die ohne Wechselspieler angereisten Reinsdorfer in der zweiten Halbzeit, nachdem sich ihr 19-jähriger Neuzugang Nick Richter verletzt hatte, nur noch zu zehnt und ab der 70. Minute, weil dann auch Karsten Schulze im ersten Spiel, seitdem er sich in Zorbau das Sprunggelenk gebrochen hatte, verletzt vom Feld musste, gar nur noch zu neunt waren. „Ich bin stolz auf meine Mannschaft, wie sie trotzdem bis zum Schluss gefightet hat“, so der selbst mitkickende RSV-Trainer Ralf Staake.

SG ZW Karsdorf - Baumersrodaer SV II 1:0 (1:0). Das Tor des Tages im Wetzendorfer Sportforum erzielte ZW-Spielertrainer Matthias Litzkendorf (10.) nach einem passgenauen Zuspiel von Florian Kauschka. Diesen knappen Vorsprung brachten die Karsdorfer, auch dank der Paraden ihres Keepers Friedrich Blödtner ins Ziel. Der Sieg beschert ihnen zudem den Sprung auf Platz zwei.

Klosterhäselers Torwart Benjaim Gessert kann in dieser Szene vor Gästespieler Kevin Kubicki klären. Dennoch der FSV verliert schließlich mit 1:2. (Foto: Torsten Biel)

FSV Klosterhäseler - Germania Schönburg/Possenhain 1:2 (0:2). Bereits in der 3. Minute gingen die Gäste, die ihr erstes Saisonspiel bestritten, durch den Treffer von Tim Siebeck in Führung. „Deshalb mussten wir früh aufmachen, erspielten uns aber einige gute Torchancen, die wir allerdings nicht nutzen konnten“, berichtet Klosterhäselers Vereinsvorsitzender Michael Knorr. Die Germania-Elf sei aber durch Konter immer gefährlich geblieben. Das zweite Tor der Schönburger und Possenhainer fiel jedoch aus einem Gewühl nach einer kleinen Eckball-Serie - Marcus Schulze (32.) war der Torschütze. Sein optisches Übergewicht konnte das FSV-Team nur noch zum Anschlusstreffer durch Christopher Ziegler eine Viertelstunde vor dem Abpfiff nutzen.