Naumburg - Das Topspiel der Mitteldeutschen Oberliga der Handballmänner zwischen Spitzenreiter HCB und dem Tabellendritten Plauen-Oberlosa könnte für die Gastgeber möglicherweise zu einem richtungweisenden Match werden. Gewinnen sie die Partie am Samstag gegen den Drittliga-Mitabsteiger der vergangenen Saison und lässt Verfolger Köthen - wie die Burgenländer selbst beim 29:29 vor vier Wochen - im Heimspiel gegen die starken Delitzscher Federn, könnte ihr Vorsprung auf sieben oder gar acht Punkte anwachsen.

„Doch wir müssen uns in erster Linie mit uns selbst beschäftigen“, sagt HCB-Keeper Marius Göbner. „Aus dem Hinspiel haben wir da noch einiges gutzumachen.“ Mit 27:32 hatten die Burgenländer in Plauen am 22. Oktober vergangenen Jahres verloren. Es war die erste und bisher auch einzige Niederlage des Teams von Svajunas Kairis in diesem Spieljahr. „Wir haben uns damals von der Härte der Sachsen überrumpeln lassen und nie den richtigen Zugriff gefunden. Das sollte uns nicht wieder passieren“, so Torwart Göbner. Und weiter: „Wenn bei uns alles passt, sollten wir das Spiel gewinnen können.“

Der 21-Jährige teilt sich die Aufgaben zwischen den Pfosten mit seinem Torhüterkollegen Marian Voigt - und das so ziemlich zur Hälfte. „Svajunas gibt uns beiden genügend Spielzeit. Da können wir uns nicht beschweren. Natürlich freut man sich, wenn man beginnt, aber wenn es mal nicht so läuft - wie bei mir in der vergangenen Woche in Dresden -, dann kommt halt der andere Keeper und versucht, es besser zu machen. Das klappt mit uns sehr gut“, erklärt Göbner die Wechselspiele des litauischen Trainers.

Als extrem ehrgeiziger Sportler strebt Marius Göbner nicht nur nach möglichst langen Einsatzzeiten, sondern freilich auch nach Höherem, wie er freimütig zugibt. Mit einer ähnlichen Motivation wie Rückraumakteur Kevin Szep-Kis, der den HCB nach dieser Saison zum Drittligisten Saarlouis verlassen wird, weil er dort ein professionelleres Umfeld mit mehr Trainingseinheiten pro Woche vorfindet (Tageblatt/MZ berichtete), möchte sich der Torwart bei einem höherklassigen Verein weiterentwickeln. Obwohl sein Vertrag bei den Burgenländern noch bis Mitte 2024 läuft, spiele er mit offenen Karten und habe den Verein über seine Ambitionen informiert.

„Ich habe auch schon ein Probetraining in Würzburg absolviert, aber etwas Festes hat sich noch nicht ergeben“, berichtet Göbner, der in Leipzig Medizin studiert und später als Chirurg arbeiten möchte. Die HCB-Verantwortlichen hätten ihm auch signalisiert, ihm wie Kevin Szep-Kis keine Steine in den Weg zu legen, sollte sich eine für beide Seiten akzeptable Lösung ergeben.

Die Partie der HCB-Männer gegen den SV Plauen-Oberlosa wird am Samstag um 20 Uhr im Naumburger „Euroville“ angepfiffen.