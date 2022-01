„Geisterspiele“ des HCB in gewohnter Umgebung

Für die Sporthalle in Plotha, in der die erste Männermannschaft - wie alle anderen Teams des HC Burgenland - trainiert, ist eine Ausnahmegenehmigung für die Austragung von Drittliga-„Geisterspielen“, also ohne Zuschauer, beantragt worden.

Plotha/Naumburg - Neues Jahr, altes Leid: Das Coronavirus in seinen verschiedenen Varianten bestimmt weiterhin unser Leben. Vor dem Sport macht es freilich auch nicht halt. Saisonunterbrechungen, durch Infektionen und Quarantäne dezimierte Aufgebote, Spielabsagen, Ausschluss von Zuschauern - die Bandbreite der pandemiebedingten Restriktionen und Folgeerscheinungen ist so groß wie der Wunsch der Beteiligten nach Normalität.

Covid-Fall im Team

Die Drittliga-Handballer des HC Burgenland sind aktuell ebenfalls wieder von Covid betroffen: Ein Spieler hat sich - bestätigt durch einen positiven PCR-Test - mit dem Virus infiziert. Alle Teamkollegen, die mit ihm zusammen in den vergangenen Tagen von Leipzig zum Training nach Plotha und wieder zurück gefahren sind, wurden daraufhin vom HCB vorsichtshalber in häusliche Isolation geschickt. „Der Betroffene hat zum Glück nur leichte Symptome, und die Tests der anderen Spieler sind bislang durchweg negativ gewesen“, berichtet Mannschaftsleiter Matthias Lisker.

Die Burgenländer haben daraufhin eine erneute Verlegung des Nachholheimspiels gegen Aufsteiger SV Plauen-Oberlosa beantragt, das eigentlich an diesem Samstag ab 19.30 Uhr ausgetragen werden sollte. „Die Plauener haben unserer Bitte entsprochen“, so Lisker. Zur Erinnerung: Beim ersten Versuch, dieses Spiel durchzuführen, war der HCB den Sachsen entgegengekommen, als diese einige Covid-Verdachtsfälle in ihrem Team gehabt hatten, und als neuer Termin war der 8. Januar festgelegt worden. Nun soll die Begegnung im dritten Anlauf am Freitag, 4. Februar, ab 20.30 Uhr im Naumburger „Euroville“ über die Bühne gehen.

Allerdings nur dann in der Halle des Jugend- und Sporthotels am Michaelisholz, wenn der Kreis eine Austragung der Partie mit Publikum erlaubt. „Wir benötigen dringend die Zuschauereinnahmen“, sagt HCB-Präsident Uwe Gering. „Wobei der Aufwand unter der 2G-plus-Regel für uns natürlich enorm ist.“ Bislang hat der Landrat des Burgenlandkreises nur den Basketball-Profis des Syntainics MBC eine Ausnahmegenehmigung für die Austragung von Heimspielen in der Weißenfelser Stadthalle unter den aktuellen Bedingungen erlaubt. In einem persönlichen Gespräch mit Götz Ulrich am kommenden Mittwoch erhofft sich Gering genauere Informationen zum Status des HCB in dieser Beziehung und auch auf ein Entgegenkommen.

Für den Fall, dass für den Drittligisten „Geisterspiele“, also Heimpartien ohne Zuschauer, angeordnet werden, haben die Burgenländer beim Deutschen Handballbund (DHB) eine Ausnahmegenehmigung für die Sporthalle in Plotha beantragt. Dort trainieren die HCB-Männer - wie auch alle anderen Teams des Clubs. Für ihre Heimspiele in der 3. Liga sind bislang aber nur das „Euroville“ in Naumburg sowie die Ausweichspielstätte Glückauf-Sporthalle in Hohenmölsen, wo zurzeit allerdings Reparaturarbeiten durchgeführt werden, zugelassen.

Hnidáks EM-Chancen steigen

Indes wird eine Teilnahme von HCB-Spieler Marek Hnidák an der Handball-Europameisterschaft immer wahrscheinlicher. Der Linkshänder, der im vergangenen Sommer aus der ersten ungarischen Liga zu den Burgenländern gekommen war, gehört weiter dem 21-köpfigen vorläufigen Aufgebot der slowakischen Nationalmannschaft für die Heim-EM an. Auch das abschließende Vorbereitungs-Trainingslager der Slowaken, das am bevorstehenden Wochenende endet, bestreitet der 20-Jährige mit. Und wie man munkeln hört, hat Hnidák gute Chancen, am kommenden Montag in Kosice tatsächlich in den Kader für die Titelkämpfe, die die Slowakei zusammen mit Ungarn ausrichtet, berufen zu werden.

Wie Andreas Tiemann, Vorsitzender der DHB-Spielkommission 3. Liga, auf Tageblatt/MZ-Anfrage bestätigte, sind nicht nur die Erst- und Zweitbundesligisten, deren Spielbetrieb für die Zeit der EM extra unterbrochen wurde, zur Abstellung von Nationalspielern verpflichtet, sondern auch die Drittligisten. „Es liegt mir keine genaue Übersicht vor. Mit sind nur zwei Drittliga-Vereine bekannt, die davon betroffen sind: der HC Burgenland und der TuS Dansenberg“, so Tiemann.