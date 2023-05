Bad Kösen - Es habe mit der Corona-Pandemie begonnen und sich mit dem Krieg in der Ukraine und der Energiekrise fortgesetzt: Laut Hartfried Pietz nimmt die Spaltung der Gesellschaft immer mehr zu, doch würde seitens der Politik, aber auch anderer Stellen so gut wie nichts dagegen unternommen. Also hat der 68-jährige Bad Kösener, der regelmäßig an den Naumburger Montagsdemos der Gruppe „Bürgerstimme-BLK“ teilnimmt, selbst die Initiative ergriffen: „Ich möchte eine Art Runden Tisch in die Wege leiten, an dem sich Bürger und Entscheidungsträger austauschen“.

