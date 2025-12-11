Technikberaterin Christiane Scherch aus Bad Kösen will älterer Generation zum souveränen Umgang mit Internet und Smartphone und zu mehr digitaler „Selbstbehauptung“ verhelfen.

Gegen die Scham des Unwissens sowie Einsamkeit im Alter: Wie Bad Kösenerin Senioren fürs Digitale fit macht

Digital ist besser!? Christiane Scherch hält Infoveranstaltungen speziell für die ältere Generation zum Beispiel in Bad Kösen und in Naumburg ab.

Bad Kösen - Sie bezeichnet sich selbst als Technikcoach oder Technikberaterin und hat dabei ganz maßgeblich die für Themen wie (Computer-)Technik, Smartphone, Internet & Co. nicht unbedingt total aufgeschlossene und/oder diesbezüglich nicht immer besonders versierte ältere Generation im Blick. Und genau damit ist Christiane Scherch in sehr starkem Maße auch eine Helferin gegen die Scham, die viele Senioren wegen ihrer digitalen Unwissenheit hegen.