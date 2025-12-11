weather wolkig
Keine Angst vor Internet, Smartphone, KI Gegen die Scham des Unwissens sowie Einsamkeit im Alter: Wie Bad Kösenerin Senioren fürs Digitale fit macht

Technikberaterin Christiane Scherch aus Bad Kösen will älterer Generation zum souveränen Umgang mit Internet und Smartphone und zu mehr digitaler „Selbstbehauptung“ verhelfen.

Von Andreas Löffler 11.12.2025, 16:56
Digital ist besser!? Christiane Scherch hält Infoveranstaltungen speziell für die ältere Generation zum Beispiel in Bad Kösen und in Naumburg ab.
Digital ist besser!? Christiane Scherch hält Infoveranstaltungen speziell für die ältere Generation zum Beispiel in Bad Kösen und in Naumburg ab. (Foto: Andreas Löffler)

Bad Kösen - Sie bezeichnet sich selbst als Technikcoach oder Technikberaterin und hat dabei ganz maßgeblich die für Themen wie (Computer-)Technik, Smartphone, Internet & Co. nicht unbedingt total aufgeschlossene und/oder diesbezüglich nicht immer besonders versierte ältere Generation im Blick. Und genau damit ist Christiane Scherch in sehr starkem Maße auch eine Helferin gegen die Scham, die viele Senioren wegen ihrer digitalen Unwissenheit hegen.