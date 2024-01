Nahe dem Landesweingut in Bad Kösen hat der Nager auf einer Streuobstwiese zugeschlagen. Und seine Bestände wachsen weiter. Ist das streng geschützte Tier ein Problem?

Gefällte Bäume: Biber leisten in Bad Kösen ganze Arbeit

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Bad Kösen. - Diesem Anblick kann sich keiner entziehen: zahlreiche Bäume auf einer Streuobstwiese zwischen Saale und Landesweingut Kloster Pforta in Bad Kösen - umgelegt durch den Biber. Andere stehen noch, haben die typische Bisscharakteristik am Stamm, doch es ist nur eine Frage der Zeit, ehe der Nager auch hier vollendete Tatsachen schafft. Ist der Biber in der Region ein Problemtier?