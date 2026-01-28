Tag der Opfer des Nationalsozialismus Gedenkveranstaltung in Naumburg: Stadt erinnert zusammen mit Schülerinnen und Schülern an die Opfer der Nationalsozialistischen Gewaltherrschaft
Der 81. Jahrestag der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz wurde am Denkmal am Naumburger Postring mit Musik, einem Gedicht und Blumen begangen.
28.01.2026, 09:08
Naumburg - „Da stand ich also vor diesem grauen Himmel und der Schneedecke“, erinnert sich der ehemalige Häftling des Konzentrationslagers Auschwitz Kurt Hacker an den Tag der Befreiung des Lagers – und mit seinen Worten eröffnete Naumburgs Oberbürgermeister Armin Müller (CDU) die Gedenkveranstaltung zum Tag der Opfer des Nationalsozialismus am gestrigen Dienstagvormittag.