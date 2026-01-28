Der 81. Jahrestag der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz wurde am Denkmal am Naumburger Postring mit Musik, einem Gedicht und Blumen begangen.

Gedenkveranstaltung in Naumburg: Stadt erinnert zusammen mit Schülerinnen und Schülern an die Opfer der Nationalsozialistischen Gewaltherrschaft

Naumburg - „Da stand ich also vor diesem grauen Himmel und der Schneedecke“, erinnert sich der ehemalige Häftling des Konzentrationslagers Auschwitz Kurt Hacker an den Tag der Befreiung des Lagers – und mit seinen Worten eröffnete Naumburgs Oberbürgermeister Armin Müller (CDU) die Gedenkveranstaltung zum Tag der Opfer des Nationalsozialismus am gestrigen Dienstagvormittag.