Am Weltgebetstag wird in Naumburg die innere Zerrissenheit der von der Volksrepublik China beanspruchten Insel erfahrbar.

Einige Besucher der Weltgebetstags-Veranstaltung in Naumburg lasen aus Briefen vor, mit denen Bewohnerinnen Taiwans einander Dank, Wertschätzung und Inspiration in Sachen Glauben geschenkt hatten.

Naumburg - Der Gedanke der Ökumene, also vom Zusammenwirken von Christen unterschiedlicher Konfessionen, war beim diesjährigen Weltgebetstag-Gottesdienst in Naumburg bereits zu spüren, als dieser noch gar nicht begonnen hatte: Denn als die katholische Gemeindereferentin Franziska Scherf und die evangelische Pfarrerin Christina Lang Probleme dabei hatten, eine Präsentation vom Laptop-Bildschirm via Beamer an die Wand zu werfen, zückte Ines Müller von den Reformadventisten kurzerhand das Handy - und ließ ihren in Jena Informatik studierenden Sohn Marcus das Problem gewissermaßen per Ferndiagnose beheben.