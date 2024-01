Die Sternsinger waren am zurückliegenden Wochenende auf großer Tour in der Region - neben Naumburg, Roßbach, Bad Kösen, Laucha und Freyburg machten sie auch in Eckartsberga ihre Aufwartung, sangen Lieder und sammelten Spenden für benachteiligte Kinder.

(Foto: Andreas Löffler)