Der bereits für die Halbdistanz-WM 2024 in Neuseeland qualifizierte Naumburger Felix Berner beendet sehr erfolgreich die Triathlon-Saison.

Furioses Finale - Felix Berger wird Dritter beim Ironman in Erkner

Felix Berger steigt beim Triathlon 70,3 in Erkner nach dem Schwimmen aus dem Wasser.

Erkner/Naumburg - Der eigentliche Saisonhöhepunkt war auch der finale – und noch dazu ein sehr erfolgreicher: Felix Berger, Triathlet aus Naumburg, hat beim Ironman 70.3 Erkner (die Zahl steht für die zurückzulegende Gesamtstrecke in Meilen) in 3:59:42 Stunden den dritten Platz unter allen Startern hinter John Heiland und Mario Teune belegt. Damit gewann Berger in seiner Altersklasse M18-24.