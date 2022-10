Für die Stühle der künftigen Spielstätte im alten Schlachthof werden schon jetzt Paten gesucht

Naumburg - Noch ist die zukünftige Spielstätte des Theaters Naumburg - der einstige Schlachthof in Bahnhofsnähe - die reinste Baustelle. Dass in dem Backsteinbau mit der Spielzeit 2024/25 erstmals Theater gespielt werden soll, ist derzeit nur mit einer gehörigen Portion Fantasie vorstellbar. Lediglich beim Blick in die zukünftige Werkstatt zeugen an den Wänden abgestellte Kulissen - wie der markante gelbe Tisch aus der „Zwei Frida“-Inszenierung - von der künftigen Nutzung des Gebäudes.