Sportlich - so kommt die 5. Auflage des Naumburger Theaterspaziergangs daher, der am Jahn-Denkmal in Freyburg mit den Schauspielern Ireneusz Rosinski (v.l.), Carolin Walker, Selena Bakalios und Enrico Riethmüller seinen Anfang nimmt.

Freyburg - Turnschuhe dürften die passende Fußbekleidung für den diesjährigen Naumburger Theaterspaziergang sein - nicht nur rein praktisch, sondern vor allem thematisch, wandelt doch das Theater in den kommenden Wochen mit seinen Gästen auf den Spuren von Turnvater Jahn. So dürfte es auch nicht verwundern, dass zur fünften Auflage des Theaterspazierganges nach Freyburg an die Unstrut gebeten wird. Während des etwa 80-minütigen Spaziergangs wird der Mythos Turnvater Jahn, der von der Deutschen Einheit träumte, für den Turnen nicht nur der Gesunderhaltung des Körpers diente und der nach seinem Tod von den jeweiligen Epochen instrumentalisiert worden war, ergründet. Was machte Friedrich Ludwig Jahn aus? Wie dachte er? Wonach sehnte er sich? Auch die Antworten zu diesen Fragen werden aufgespürt.