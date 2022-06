Fünf Gemeinden im Unstruttal wählen am 3. April

In fünf Gemeinden der Verbandsgemeinde Unstruttal wird am 3. April gewählt.

Freyburg/Nebra - In gleich fünf Gemeinden der Verbandsgemeinde (VG) Unstruttal wird am neue Bürgermeister abgestimmt. Neuwahlen stehen in den beiden Städten Freyburg und Nebra sowie in Balgstädt, Gleina und Goseck an. Die VG veröffentlichte dazu ein Sonderamtsblatt, informierte darüber auch bereits in ihren Bekanntmachungen vom 25. Februar.