Frischzellenkur bis zum Jubiläum

Freyburg - Aller guten Dinge sind drei – drei mal drei sogar, wenn man so will: Drei Abgesandte des Sparkassen-Verbunds haben am zurückliegenden Donnerstag, der der dritte Tag im dritten Monat dieses Jahres war, einen Fördermittelbescheid an Manuela Dietz, die Leiterin des Friedrich-Ludwig-Jahn-Museums in Freyburg, überreicht. Die Zuwendung in ungenannter Höhe, finanziert von der Ostdeutschen Sparkassenstiftung unter Beteiligung der Sparkasse Burgenlandkreis, soll der Restaurierung des im Freyburger Fundus befindlichen sogenannten Bundesbanners der Deutschen Turnerschaft zugutekommen.

