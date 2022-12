Frisch geschoben ist halb gewonnen: Initiator Diener trifft für die Freyburger

Jerns Diener (vorn) schob am Samstag mit rund 40 weiteren Mitgliedern und Fans des FC RSK Freyburg Schnee und belohnte sich dann am Sonntag mit einem Treffer im Landesklasse-Punktspiel gegen den SV Braunsbedra.

Freyburg - Dass sie über den einzigen Kunstrasenplatz in der Saale-Unstrut-Finne-Region verfügen, hat den Landesklasse-Kickern des FC RSK Freyburg am zweiten Advents-Wochenende natürlich in die Karten gespielt. Während alle anderen Partien im Männerbereich hierzulande wegen der starken Schneefälle in den Tagen zuvor abgesagt werden mussten, konnten die Jahnstädter ihr Punktspiel in der Staffel 7 gegen den SV Braunsbedra am Sonntagnachmittag wie geplant bestreiten - aber erst, nachdem der Platz vom schweren, nassen Schnee befreit worden war.