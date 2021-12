Freyburgerin holt mit Rekordweite Bezirkstitel

Freyburg/Halle - Als ehemalige Turnerin, die ihre Laufbahn als Vierjährige im Landesleistungszentrum des SC Empor Laucha begann, ist Heidi Jaenisch prädestiniert auch für die Leichtathletik. Sprungkraft, Beweglichkeit und Körperbeherrschung, die im Turnen das A und O sind, kommen der Freyburgerin natürlich auch in ihrer neuen Sportart zugute. Heidi, mittlerweile elf Jahre alt, hat den Umstieg so gut gemeistert, dass sie sich nun zweifache Bezirksmeisterin nennen darf.

Bei den Hallen-Titelkämpfen in der halleschen Brandberge-Arena holte sie am vergangenen Wochenende nicht nur die Goldmedaille im Weitsprung der Altersklasse W11 - mit persönlicher Bestleistung (4,53 Meter) und einem Vorsprung von 16 Zentimetern vor der Zweitplatzierten -, sondern auch mit der U-12-Sprintstaffel des SV Halle über viermal 100 Meter.

„Bei Schulsportfesten hatte Heidi vor zwei Jahren auf sich aufmerksam machen können. Dann bestand sie auch die Aufnahmeprüfungen für die Sportschule, und seit dem vergangenen Jahr besucht sie das hallesche Sportgymnasium“, berichtet ihr Vater Tino Jaenisch, den die Fußballfans in der Saale-Unstrut-Finne-Region als Torjäger des FC RSK Freyburg kennen dürften.

Den Schulwechsel und den Umzug ins Internat mit damals erst zehn Jahren habe seine Tochter sehr gut verkraftet, sagt Tino Jaenisch. „Wir besuchen sie aber zweimal pro Woche in Halle. Klar, dass man Sehnsucht hat. Und es schadet auch nicht, mal ab und zu einen Blick in die Schulhefte zu werfen“, so der Freyburger augenzwinkernd. Am morgigen Mittwoch steht für die Sechstklässlerin noch das Jahresabschlussfest der Sportschüler auf dem Programm. Ob und wann die Hallen-Landesmeisterschaften stattfinden, ist derzeit unklar.