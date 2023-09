Kleinjena/hbo - Zu einem folgenschweren Unfall kam es am Montagabend auf der Bundesstraße 180 zwischen Kleinjena und Roßbach, bei dem ein Fußgänger schwer verletzt worden ist. Wie die Polizei aufgrund von Zeugenaussagen mitteilt, lief der 36-jährige Freyburger auf der Bundesstraße, als ihn gegen 21.20 Uhr ein Audifahrer (39) mit seinem Wagen erfasste.

Bei dem Zusammenstoß verletzte sich der Fußgänger so schwer, dass er zunächst von Rettungskräften noch vor Ort reanimiert, anschließend in das Krankenhaus nach Naumburg gebracht und später in lebensbedrohlichem Zustand in ein Klinikum in Halle geflogen wurde.

Neben Rettungswagen und einem Hubschrauber waren auch Einsatzkräfte der Feuerwehr involviert. So leuchteten die Naumburger Kameraden unter anderem die Einsatzstelle aus. Ihr Einsatz war erst gegen 2.30 Uhr beendet, heißt es.