Freyburg: Drei Personen bei Auseinandersetzung verletzt

Freyburg - Zu einer tätlichen Auseinandersetzung ist es am Sonnabend gegen 1.15 Uhr in Freyburg gekommen. In der dortigen Brückenstraße wurde eine Personengruppe von einem Mann angegriffen und geschlagen. Wie eine Polizeisprecherin informierte, waren sie bereits zuvor in einem Lokal verbal aneinandergeraten.

Zwei Personen wurden durch Schläge verletzt, eine weitere durch einen Sturz. Sie mussten teilweise ärztlich behandelt werden. (ag)