Mit Familienfest und Schnupperangeboten weiht Kanuverleih Nebra morgen neue Station am Fuß der Schweigenberge ein. Marke erhält Frischekur.

Freyburg als „Drehscheibe“ - Kanu-Fahrrad-Station geht an den Start

Tourismus an der Unstrut

Plätscherndes Wasser trifft wundervollen Ausblick: Abendstimmung an der Unstrut bei Weischütz, eingefangen von unserer Leserin Esther Hoffmann.

Freyburg - Die unübersehbare Blockhütte am Unstrutufer unterhalb der Freyburger Schweigenberge zog seit geraumer Zeit die Aufmerksamkeit auf sich - nicht zuletzt wegen ihrer durchaus nicht von jedem goutierten knallgelben Farbe. Zwei gute Nachrichten dazu: Das sibirische Lärchenholz ist mittlerweile nachgedunkelt (und wird dies weiter tun). Aber viel wichtiger noch: Am morgigen Sonnabend wird das Objekt, eine Kanu-Fahrrad-Station, nun endlich in Betrieb genommen.