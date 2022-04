Freude auf Enkel und Garten

Praxis in Nebra übergibt sie an Nachfolgerin Sandra Haferburg.

Nebra - Es sind die letzten Arbeitsstunden und Regularien, die dieser Tage Zahnärztin Renate Friedrich in ihrer Nebraer Praxis leistete, denn am 1. Juli tritt die bekannte und beliebte Fachärztin ihren wohlverdienten Ruhestand an. Es wird eine Umstellung sein von hundert auf null, denn Renate Friedrich gibt ihre Praxis komplett an ihre Nachfolgerin Sandra Haferburg ab. „Es gibt auch keine Übergangsphase mit stundenweiser Mitarbeit, ich steige voll aus“, sagt die 65-Jährige. Die Approbation werde sie noch behalten, „somit darf ich noch im Urlaubs- oder Krankheitsfall die Vertretung übernehmen und das nicht nur in Nebra“, sagt sie.