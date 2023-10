Marc Eschrich holt sich die 50 Euro, leidet aber an den Folgen eines Achillessehnenrisses.

Naumburg - Marc Eschrich hat die siebte Runde des regionalen Fußball-Tippspiels von Tageblatt/MZ und damit 50 Euro von der BRU Security GmbH gewonnen. Der 42-Jährige aus Bad Kösen - aktuell noch Übergangstrainer der Blau-Weiß-Reserve, bis ein Nachfolger gefunden ist - kam als Einziger der mehr als 350 Mitspieler auf 14 Punkte, und das aus nur neun Partien, weil das Sonntagsspiel in Rastenberg abgesagt wurde. Seine aktive Laufbahn als Spieler muss Marc Eschrich nach einem Achillessehnenriss, den er sich jüngst in einer Kreisliga-Begegnung der Bad Kösener Zweiten zugezogen hat, nun wohl endgültig beenden. Unsere Zeitung wünscht ihm einen raschen Heilungsverlauf.

Den geteilten zweiten Platz der Wochenwertung belegten Tom Milde (Naumburg) und Toni Schröder (Kirchscheidungen) mit je zwölf Zählern. Der Gesamteinzelsieger darf sich am Ende der Hinrunde auf einen 500-Euro-Gutschein für Euronics XXL in Naumburg freuen. In dieser Wertung hat der Steinbacher Uwe Buffi seine Führung behauptet.

Resultate/Marc Eschrichs Tipps

1. FC Zeitz - SC Naumburg 1:1/2:2

FC RSK Freyburg - SV Braunsbedra 1:4/1:4

SG Spergau - Blau-Weiß Bad Kösen 1:1/0:1

Klosterhäseler - Balgstädt/Laucha II 6:2/3:0

Lossa/Rastenberg - Schönburg./Possenhain-Leißling abgesetzt

Mertendorf - R’werben/M’werben 6:0/2:0

SC Naumburg II - BSC 99 Laucha 2:1/2:1

Bad Bibra/Saubach - BW Grana 1:2/1:2

1. FC Zeitz II - Baumersrodaer SV 6:0/1:1

GG Osterfeld - FC ZWK Nebra 2:4/1:3

Stand der Gesamtwertung:

1. Uwe Buffi (Steinbach) 68

2. Ute Romahn (Naumburg) 62

2. Rainer Hoyer (Freyburg) 62

4. Stefanie Hünniger (Naumburg) 61

5. Frank Schimpfermann (Schmerdorf) 60

6. Frank Bornschein (Reinsdorf) 57

6. Friedrich Blödtner (Querfurt) 57

6. René Hamann (Eckartsberga) 57

9. Florian Schlegel (Benndorf) 56

9. Andreas Standtke (Tagewerben) 56

9. Jan Stieglitz (Bachra) 56

9. Martin Köhler (Weißenfels) 56

9. Malte Fricke (Gernstedt) 56

9. Kai Vollrath (Rastenberg) 56

9. Max Wege (Leipzig) 56

9. Tim Ködderitzsch (Naumburg) 56

Bestes Team der Gesamtwertung bleiben Uwe und Astrid Buffi aus Steinbach mit nunmehr 60,0 Punkten im Schnitt. Die beste Mannschaft erhält am Ende der Saison einen 100-Euro-Gutschein für das Freyburger Sporthaus F.C.Röder. (tok)