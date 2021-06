Frauen-Power in Löbitz

Patricia Pospieschni aus Naumburg, die selbst für den FC Carl Zeiss Jena spielt, zeigt den Kreisklasse-Kickern der VSG Löbitz 71, wo es langgeht. In der vergangenen Woche leitete sie das Training des Männerteams ausnahmsweise mal allein.

Löbitz - Sie hat schon für den Nachwuchs des damaligen Erstligisten USV Jena und für RB Leipzig gespielt, ist aktuell für den FC Carl Zeiss Jena aktiv (in dem die Frauen-Abteilung des USV aufgegangen ist), und auch in der Saale-Unstrut-Region ist sie keine Unbekannte: Patricia Pospieschni. Ihre Laufbahn als Fußballerin begann sie einst bei Lutz Holz bei Naumburg 05, später - im Erwachsenenbereich - lief sie für die Frauen des FC RSK Freyburg auf. „Zwischendurch, als Nachwuchsspielerin, war ich auch mal einige Zeit in Löbitz“, so die heute 21-Jährige. Und genau diese Löbitzer Vergangenheit hat Patricia Pospieschni inzwischen wieder eingeholt: Sie ist Co-Trainerin der Kreisklasse-Männer der VSG 71.

Diese Konstellation ist in den unteren Spielklassen ziemlich selten, im Profifußball erst recht. Selbst in der Frauen-Bundesliga gab es in der vergangenen Saison lediglich eine Cheftrainerin (Nora Häuptle beim SC Sand). Der Übungsleiter-Job ist auch für Patricia Pospieschni nicht unbedingt das Ziel aller Wünsche - zumindest im Moment. „Da habe ich keine Pläne. Ich wollte den Löbitzern eigentlich nur helfen, weil es bei denen auf dem Trainerposten seit einiger Zeit immer nur Interimslösungen gibt“, erzählt die angehende Krankenpflegerin, die zurzeit eine Ausbildung im Naumburger Klinikum absolviert.

Die VSG-Männer, hier Thomas Langner am Ball, bereiten sich derzeit auf das Spieljahr 2021/22 in der Kreisklasse vor. Saisonstart ist am 14. August. (Foto: Torsten Biel)

Tatsächlich sucht der VSG-Vorstand seit geraumer Zeit eine Dauerlösung für den Trainerposten, nachdem sowohl Jörg Amelang und Jürgen Langner als auch Felix Riebel gesundheits- und verletzungsbedingt passen mussten. So hält Vereinsvorsitzender Frank Prater den Laden zusammen - im Allgemeinen, aber auch auf dem Fußballplatz. „Solange wir niemanden gefunden, der dieses Amt dauerhaft ausüben kann, werde ich mich zur Verfügung stellen. Im Training unterstützt mich Patricia super, und bei den Spielen sitzt auch unser ehemaliger Spieler Pascal Heinemann mit auf der Bank“, so Prater. Heinemann wiederum, der auch schon Interimscoach war, kann wegen seines Schicht-Dienstes (zeitlich bedingt) sowie aufgrund einer Kreuzbandverletzung (damit ist er körperlich eingeschränkt) den Trainingsbetrieb nicht absichern.

Deshalb freuen sich bei der VSG alle über Patricia Pospieschnis Engagement. „Wir kennen uns aus gemeinsamen Zeiten in der Löbitzer Jugend. Als bei uns das Trainerproblem immer prekärer wurde, habe ich Patricia angeschrieben und - eigentlich halb im Spaß - gefragt, ob sie uns nicht helfen will“, berichtet Erik Hüttig. Zu seiner Überraschung war die Naumburgerin, die sich zudem als Einzige auf einen Aufruf des Vereins in unserer Zeitung gemeldet hatte, tatsächlich bereit zu helfen. Und so nahm die Sache ihren Lauf. „Sie wird auf dem Trainingsplatz respektiert, könnte aber ruhig noch etwas strenger sein“, meint der 19-jährige Hüttig, der Teil des Kreisklasse-Teams ist und sich als VSG-Vorstandsmitglied zum Beispiel auch um die Testspiel-Abschlüsse kümmert (Tageblatt/MZ berichtete).

Nach der langen Corona-Zwangspause sind auch die Löbitzer Fußballer - hier Philipp Binder (r.) - wieder in den regelmäßigen Trainingsbetrieb eingestiegen. (Foto: Torsten Biel)

Am vergangenen Donnerstag hatte Patricia Pospieschni die Alleinverantwortung beim Training der VSG-Männer. „Die Jungs hören meist schon auf mich“, sagt sie schmunzelnd. „Ich mache das, so oft es meine Zeit erlaubt.“ Neben ihrer Ausbildung im Krankenhaus pendelt die Naumburgerin ja noch zweimal pro Woche nach Jena zum Training der dritten Frauenmannschaft des FC Carl Zeiss, die in der Thüringenliga um Punkte kämpft.

In der coronabedingt abgebrochenen Saison 2020/21, die nicht gewertet wurde, hatten die Löbitzer in der Kreisklasse, Staffel 1, aus ihren fünf absolvierten Partien zehn Punkte geholt.