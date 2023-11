In der Mitteldeutschen Oberliga gelingt den Burgenländerinnen ein knapper Erfolg bei der Bundesliga-Reserve von Union.

Frauen des HCB bleiben nach Sieg in Halle an der Tabellenspitze

Während die Oberliga-Frauen des HCB am Wochenende siegten, gab es für die beiden Sachsen-Anhalt-Liga-Teams der Burgenländer Niederlagen.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Plotha/Halle. - In der herausfordernden und damit auch kräftezehrenden 3. Handball- Liga erhielten die Männer des HC Burgenland an ihrem spielfreien Wochenende eine Verschnaufpause. Zugleich bedeutet dies eine zweiwöchige Vorbereitungszeit auf den nächsten Gegner, die Füchse Berlin II, bei denen man am kommenden Wochenende antritt.