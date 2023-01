Eine noch unbekannte Frau hat in Freyburg einer 90-jährigen Seniorin die Handtasche entwendet. Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Frau stiehlt einer 90-Jährigen in Freyburg die Handtasche

Die Polizei ermittelt im Fall eines Handtaschen-Diebstahls in Freyburg. Das Opfer ist eine 90-jährige Frau, die zuvor von der Täterin angesprochen worden war.

Freyburg/hbo - Einer 90-jährigen Seniorin ist Mittwochvormittag in Freyburg von einer Frau die Handtasche gestohlen worden. Zuvor war die auf einer Bank in der Merseburger Straße sitzende Rentnerin von der Täterin angesprochen worden. Anschließend erfolgte die Flucht gen Innenstadt, wie die Polizei am Mittwochnachmittag mitteilt.

Mit der Tasche verschwanden persönliche Dokumente, Schlüssel und ein geringer Bargeldbetrag. Eine Passantin nahm sich der 90-Jährigen an und rief die Polizei. Nun wird ermittelt.