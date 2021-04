Floorball: 1.000 Euro für „Athletik-Schmiede“

Naumburg - Die Abteilung Floorball der SSV Eintracht Naumburg, die sich im November 2020 mit der sogenannten „Athletik-Schmiede“ im Nachwuchsbereich neu aufgestellt hat, kann trotz Corona schon von einigen Erfolgen berichten. „Wir sind mit 15 Kindern gestartet, natürlich vorerst nur online, um mit den Mädchen und Jungen an deren Fitness zu arbeiten“, so Abteilungs- und Übungsleiter Ronny Bärthel. Das Training habe jeden Montag virtuell stattgefunden. „Auch Geschwister, Freunde und Eltern unserer Athleten nahmen daran teil, was für alle ein enormer Ansporn war“, sagte Bärthel.

Zudem startete der Floorball-Nachwuchs aus der Domstadt im November eine Laufchallenge gegen einen befreundeten Jenaer Verein, die die Eintrachtler mit großem Vorsprung für sich entscheiden konnten. 4.474,4 Kilometer legten sie bei diesem Wettbewerb in einem Monat insgesamt zurück: laufend, walkend, per Rad oder auf Inlinern.

Wir konnten die Jury überzeugen. Abteilungs- und Übungsleiter Ronny Bärthel

Im Dezember nahm die Abteilung am Online-Christmas-Run des Veranstalters „Lauf weiter“ teil; hier konnten die Naumburger vordere Platzierungen erringen. Derselbe Ausrichter organisierte Anfang Januar den „Neujahrs-Lebenslauf“ für einen guten Zweck. Dabei mussten verschiedene Streckenlängen absolviert werden, und die Startgebühren gingen zu 100 Prozent an den Berufsverband Kinderhospiz. Auch hier waren die Naumburger Floorballer in Aktion.

„Um unsere Abteilung mit Sportgeräten besser ausstatten zu können, hatten wir uns bei einer Aktion der Volks- und Raiffeisenbank Saale-Unstrut beworben, und wir konnten die Jury überzeugen. Als Zuwendung erhielten wir 1.000 Euro“, berichtet Ronny Bärthel. „Bei der Scheckübergabe mit Filialleiterin Marion Schubert konnten wir uns persönlich bedanken, weil die Kinder in ihren Schulen negativ auf das Coronavirus getestet worden waren. Ihre Freude drückten sie mit eigens für diesen Anlass gestalteten Plakaten aus.“ Man habe dadurch alle Kinder der Abteilung mit einheitlichen T-Shirts einkleiden können. „Wir bedanken uns bei der Volks- und Raiffeisenbank Saale-Unstrut, bei den Naumburger Firmen Blumenstein-Werbung, Uta-Apotheke, Lichtkegel-Fotografie und Handy-Klinik sowie beim Floorball-Shop Chemnitz für die Unterstützung“, so Bärthel.

In der kommenden Woche beginnt der Naumburger Floorball-Nachwuchs auf den Außenlagen der Sportstätte Moritzwiesen wieder mit dem Trainingsbetrieb: unter Anwendung eines angepassten Hygienekonzeptes. „Außerdem haben wir die Zeit des Lockdowns prima genutzt, um einerseits unsere Übungsleiter weiterzubilden und andererseits mit Partnervereinen gemeinsame Projekte und Trainingseinheiten zu planen, berichtet Abteilungsleiter Bärthel. (er/tok)