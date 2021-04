Fliegende fleißige Über-Mieter

Naumburg - Honig gehört zum Standardsortiment eines jeden Supermarktes, auch regional erzeugter ist oft zu finden. Dass der Inhalt der Gläser aber im, oder besser gesagt auf dem Einkaufsmarkt selbst produziert wird, hat allerdings großen Seltenheitswert. Doch wer genau hinschaut, wird an der Westseite des E-Centers an der Naumburger Overwegstraße in den vergangenen Tagen vielleicht einige fleißige Bienen gesehen haben. Schließlich sind es nicht nur ein paar, sondern gleich weit über 150.000, die Thomas und Nancy Biernacki dort in vier Völkern und zwei Beuten, wie die Holzkästen heißen, auf dem Dach platziert haben.

Angesprochen worden war das Ehepaar aus Aue, das die Imkerei als Hobby betreibt, von E-Center- Mitarbeiter Christoph Ködel. Dieser brauchte für seine Führungskraft-Weiterbildung ein besonderes Projekt und kam zusammen mit seinem Chef Daniel Hinze auf die Idee mit den Bienen auf dem Dach. Und da sich der Sommerblüten- und Rapshonig von Familie Biernacki eh gut im E-Center verkauft, lag die Umsetzung nahe. Die Menschen im Naumburger Ostviertel müssen sich vor den Tausenden neuen Nachbarn aber nun beileibe nicht fürchten. „Im Gegensatz zu Wespen kommen einem die Bienen nicht zu nahe. Sie interessieren sich nur für Blüten“, sagt Thomas Biernacki, der den Anwohnern nun sogar dank der Bestäubung einen deutlich besseren Ertrag etwa bei Obstbäumen verspricht. Rund drei Kilometer betrage der Radius, in dem sich die Insekten bewegen.

Im Gegensatz zu Wespen kommen einem die Bienen nicht zu nahe. Sie interessieren sich nur für Blüten. Hobby-Imker Thomas Biernacki

Er selbst wird nun einmal die Woche die Mühe auf sich nehmen, auf das Dach des E-Centers zu steigen, um nach den Bienen zu schauen. Je nach Art des Pflegeaufwandes und der zu erledigenden Arbeiten passiert das im Voll- oder Teilschutz. „Man wird ab und zu mal gestochen. Damit muss man als Imker eben leben“, so Biernacki. Geerntet werde zweimal, in etwa vier Wochen sowie Mitte Juli. Biernackis erwarten von den Stöcken auf dem E-Center-Dach keine riesigen Erträge, womöglich um die 20 Kilo pro Volk, dafür einen „gemischten Stadthonig“ aus all den Pflanzen der Gärten und Vorgärten. Ihren regionalen Honig empfehlen sie vor allem Allergikern als sinnvolle Sensibilisierung dank der einheimischen Pollen. Bei den Bienen selbst handelt es sich um die hierzulande verbreiteten „Carnicas“.

E-Center-Chef Daniel Hinze (r.) und Mitarbeiter Christopher Barth räumen in der Frische-Abteilung des neuen Marktes in der Jenaer Straße Waren ein. (Foto: Torsten Biel)

Fleißig wie die Bienen waren in den vergangenen Tagen und Wochen aber auch die Mitarbeiter des E-Centers, vor allem in der Fertigstellung der neuen Filiale auf dem Gelände zwischen Lepsius- und Jenaer Straße. Seit heute wird dort im vorherigen NP-Markt unter der Regie von Daniel Hinze verkauft. Wer regelmäßig dort einkauft, wird die Veränderungen bemerken: ein neues Regalsystem wurde installiert, ein neuer Backshop und eine neue Obst- und Gemüseabteilung sind eingerichtet, zuvor nicht verwendete Kühlhäuser reaktiviert worden. Der Markt ist zudem komplett auf LED-Beleuchtung umgestellt worden. Eine zusätzliche Kasse steht nun für die Kunden bereit. „Es war eine riesige Herausforderung, und ich bin froh und stolz, dass wir das alles planmäßig hinbekommen haben“, sagte Daniel Hinze am gestrigen Dienstag, einen Tag vor der Neu-Eröffnung. Besonders froh sei er, dass das komplette Personal des früheren NP-Marktes geblieben ist. Wie in allen anderen Supermärkten der Region ist die Höchstzahl der gleichzeitig anwesenden Kunden aber auch im neuen Markt derzeit aufgrund der Corona-Pandemie reguliert. (Harald Boltze)