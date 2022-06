Fitness für 3.000 Euro

Ob Wandern, Radeln, Walken oder Skaten: Bei der „Tour de NBU“ der Naumburger Bauuion kommt es auf jeden sportiv absolvierten Kilometer an. Vorn von links strahlen Alexander Lettau, Walter Wünscher, Beate Schlegel und Uwe Neugebauer in die Kamera.

Görschen - Nach der „Tour de NBU“ ist... schon wieder mittendrin in der „Tour de NBU“! Mit der Ankündigung, dass ihre betriebsinterne, sozialen Belangen zugutekommende Fitness-Aktion nur einen Tag später bereits in ihre dritte Auflage starten würde, überraschte Geschäftsführer Sven Häselbarth von der Naumburger Bauunion (NBU) seine Angestellten jüngst bei der Auswertung und Siegerehrung für die zweite Ausgabe des Events. Bei der sportiven Tour geht es darum, dass die Beschäftigten der Firma in einem Drei-Monats-Zeitraum in ihrer Freizeit möglichst viele Kilometer joggend, walkend, wandernd, skatend oder radelnd zurücklegen und dies entsprechend dokumentieren.